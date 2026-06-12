"Mask Singer" : La Chauve-souris (star internationale) était... Michelle Williams ! Regardez son démasquage (vidéo)

Dans ce septième prime de la 9ème saison de "Mask Singer", Camille Combal a accueilli une nouvelle star internationale cachée dans le costume de la Chauve-souris. Voici sa véritable identité...

Après une prestation et une enquête rapide, l’heure de la révélation a sonné. Quelle célébrité internationale se cache derrière le costume de la Chauve-souris ?

Lorsque le masque tombe, c’est avec stupéfaction que Kev Adams, Chantal Ladesou, Laurent Ruquier, Michaël Youn et le public découvrent le visage de Michelle Williams.

La célèbre chanteuse, comédienne et ancienne membre des Destiny's Child apparaît au grand jour, provoquant une véritable surprise sur le plateau.

Extrait de Mask Singer du vendredi 12 juin 2026 sur TF1, le démasquage de la Chauve-souris.