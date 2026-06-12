"Mask Singer" : Le Clown était... Laurent Gamelon ! Regardez son démasquage (vidéo)

Le septième prime de la 9ème saison de "Mask Singer" se termine sur TF1 avec le démasquage du Clown... Découvrez sa véritable identité.

Personnage inédit de cette saison, le Clown a marqué l'aventure par son concept unique : pas de masque, mais un maquillage spectaculaire renouvelé à chaque prime.

Semaine après semaine, il a déjoué les pronostics des enquêteurs grâce à ses prestations et à ses nombreux changements d'apparence.

Après les derniers votes de la soirée, le Clown doit abandonner son masque… ou plutôt son maquillage, sous les yeux de Chantal Ladesou, Kev Adams, Laurent Ruquier et Michaël Youn.

À la surprise générale, les enquêteurs découvrent alors l’identité qui se cachait derrière le personnage : Laurent Gamelon, qui dévoile enfin son visage au public.

Extrait de Mask Singer du vendredi 12 juin 2026 sur TF1.