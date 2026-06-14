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La pièce "Le Duplex" rediffusée sur France 2 mardi 16 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 14 juin 2026 298
La pièce "Le Duplex" rediffusée sur France 2 mardi 16 juin 2026

Mardi 16 juin 2026 à 21:10, France 2 rediffusera "Le Duplex", une comédie pétillante sur les travers de la vie à deux et les aléas des histoires de voisinage.

Entre mensonges, malentendus et révélations surprenantes, cette comédie pétillante explore avec finesse et humour les travers de la vie à deux et les aléas des histoires de voisinage.

Les Berger habitent au sixième et dernier étage d’un immeuble parisien. Ils s’y sentent bien, tellement bien qu’ils aimeraient agrandir leur espace et rêvent de récupérer l’appartement des Tissandier, leurs sympathiques voisins du cinquième, afin de se créer un joli duplex.  

Mais les Tissandier sont heureux dans leur appartement et ne comptent pas déménager. 

Comment faire alors ? 

Il ne reste aux Berger qu’une seule solution : utiliser tous les moyens possibles pour arriver à leurs fins !

Avec : Pascal légitimus, Claire Nadeau, Francis Perrin et Corinne Touzet.

Dernière modification le dimanche, 14 juin 2026 12:29
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