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"L'Orchestre de La Garde Républicaine à l'Opéra Comique" sur France 4 mardi 16 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 14 juin 2026 245
"L'Orchestre de La Garde Républicaine à l'Opéra Comique" sur France 4 mardi 16 juin 2026

Mardi 16 juin 2026 à 21:00, France 4 rediffusera la grande finale du prestigieux Concours Long-Thibaud 2025, organisée à l’Opéra-Comique le 30 mars 2025.

L’Opéra Comique a accueilli, le dimanche 30 mars 2025, la finale du prestigieux Concours Long-Thibaud, mettant en lumière cinq jeunes pianistes virtuoses venus du monde entier.

Accompagnés par l’Orchestre Symphonique de la Garde Républicaine, les finalistes ont interprété des concertos majeurs du répertoire, sous le regard attentif d’un jury international composé de figures éminentes du monde musical.

Créé en 1943, le Concours Long-Thibaud est une référence mondiale dans l’univers de la musique classique.

Cette édition 2025 a réuni des talents exceptionnels, offrant au public des interprétations magistrales d’œuvres de Rachmaninov, Brahms, Ravel, Prokofiev, Tchaïkovski, Beethoven, Chopin, Saint-Saëns et Mozart.

Dernière modification le dimanche, 14 juin 2026 12:39
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