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"Tous en cuisine" mardi 16 juin 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 16 juin 2026 224
"Tous en cuisine" mardi 16 juin 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

Mardi 16 juin 2026 à 18:35, Cyril Lignac et Jérôme Anthony seront de retour sur M6 dans un nouveau numéro de "Tous en cuisine". Voici le menu et les ingrédients nécessaires pour la recette de ce soir.

À l'occasion de la coupe du monde, Cyril Lignac embarque les téléspectateurs pour un voyage culinaire en revisitant les grands classiques des nations en compétition.

De son côté, Jérôme Anthony parcourt les villes avec son camion “miam-miam”.

Entre cuisine et passion du football, Jérôme Anthony et Cyril Lignac vous proposent de partager des instants chaleureux aux côtés d’invités liés, par leur métier ou simplement par l’amour du sport, à l’univers du ballon rond. Un seul objectif : faire monter la fièvre du Mondial dans toutes les cuisines de France.

Les émissions mettent à l’honneur les nations à l’affiche, avec des recettes inspirées des pays concernés.

Aux côtés de Cyril Lignac, Jérôme Anthony poursuit son immersion en fan-zone avec son camion “miam-miam” tandis que familles et invités soutiennent leur équipe en portant fièrement ses couleurs.

Depuis Paris, les membres du Mag de la Coupe du monde apporteront également un éclairage sur les matchs à venir à travers infos, clés de lecture et anecdotes.

Ce soir, on cuisine ensemble… et on reste sur M6 pour le match.

Le menu et les ingrédients du mardi 16 juin 2026

Voici le menu qui sera proposé ce soir et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Les ingrédients pour 4 personnes :

Entrée Rillettes de thon, chips de pommes de terre au paprika fumé

  • 400 g de thon rouge
  • ½ oignon épluché
  • 3 cl de vin blanc
  • 300 g de concassé de tomate
  • 1 branche de thym
  • 100 g de fromage frais (type St Môret, Philadelphia)
  • 1 botte de ciboulette ciselée
  • 1 citron jaune
  • 1 cuil. à soupe de câpres au vinaigre
  • Huile d'olive
  • Sel fin et poivre du moulin

Pour les chips de pommes de terre au paprika fumé :

  • 2 pommes de terre à chair ferme épluchées et lavées
  • Huile de friture
  • 1 pincée de paprika fumé en poudre

Entrée Hot dog saucisse, sauce moutarde

  • 4 knacks d'Alsace (ou autres saucisses de porc, de volaille ou de veau)
  • 2 oignons rouges épluchés et émincés
  • 25 g de beurre
  • 2 cuil. à soupe de sucre
  • 4 pains à hot dog
  • 200 g de fromage râpé (gruyère, emmental, comté)
  • Quelques feuilles de roquette
  • Sel fin

Pour la sauce moutarde :

  • 2 cuil. à soupe de miel liquide
  • 2 c. à soupe de moutarde à l'ancienne
  • 2 c. à soupe de mayonnaise
  • 1 c. à soupe de vinaigre de cidre
  • Sel fin et poivre du moulin.
Dernière modification le mardi, 16 juin 2026 09:20
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