"Vos objets valent de l'or" à Saint-Savine avec Adeline Toniutti sur NOVO19 mercredi 24 juin 2026

Mercredi 24 juin 2026 à 21:10, Adeline Toniutti présentera sur NOVO19 le sixième numéro de "Vos objets valent de l'or", une émission inédite qui mêle nostalgie, histoire des objets, expertise financière et émotions familiales, où un simple objet oublié peut se transformer en un joli coup de pouce financier.

Une vieille console de jeux, un vélo retrouvé au fond d’un garage, un meuble d’époque… autant d’objets du quotidien, chargés d’histoire, qui peuvent retrouver une seconde vie… et même générer un beau bénéfice !

Aux quatre coins de la France, Adeline Toniutti part chez les Français, à la découverte de trésors inattendus. Qu’ils proviennent d’un héritage familial ou d’un carton oublié au grenier, chaque objet peut se révéler être une véritable pépite ! Accompagnée d’un commissaire priseur de la région, Adeline passe au crible chaque pièce de la maison.

Les objets sont expertisés et estimés avant de révéler tout leur potentiel lors d’une vente aux enchères riche en surprises. À la clé, une belle plus value qui permettra aux familles de réaliser leurs rêves : un voyage, un mariage, des travaux ou un déménagement.

Derrière chaque objet se cache une opportunité qui peut changer une vie !

Épisode 6 • Saint-Savine : un trésor impérial en héritage

Aujourd’hui, Adeline Toniutti et le commissaire-priseur Léonard Pomez prennent la direction de l’Aube, près de Troyes. Ils ont rendez-vous avec Diane et Marine, qui nous ouvrent les portes de la maison de leur grand-mère Mireille, qui s’avère être un véritable musée historique !

Statue impériale, orfèvrerie d’exception, service en cristal… rien ne semblait rassasier l’appétit de collectionneuse de Mireille, qui a accumulé une myriade d’objets, dont la famille est loin d’imaginer qu’il s’agit de véritables pépites. Pour faire la lumière sur cet héritage, elles s’en remettent à l’intuition légendaire d’Adeline, mais surtout à l’expertise de Maître Pomez.

Une chose est certaine : tous ces trésors nous réservent de grosses surprises le jour de la vente aux enchères !