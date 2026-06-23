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"Y'a que la vérité qui compte" jeudi 25 juin 2026 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 23 juin 2026 199
"Y'a que la vérité qui compte" jeudi 25 juin 2026 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine (vidéo)

Jeudi 25 juin 2026 à 21:25, Pascal Bataille et Laurent Fontaine présenteront sur W9 un numéro de "Y'a que la vérité qui compte".

Le rideau mythique s’apprête à s’ouvrir à nouveau. L’émission culte revient et le duo emblématique Pascal Bataille et Laurent Fontaine reprend les commandes. Toujours complices et sincères, ils portent l’émission avec la même bienveillance et le même engagement : offrir un espace rare où la parole se libère.

À leurs côtés, deux figures incontournables : Rebecca, soutien des invités en coulisses, et Sam, qui ouvre la voie vers la vérité. Ils sont épaulés par Léa, qui portera aux participants leur invitation.

Au programme : histoires vraies, retrouvailles, aveux, secondes chances... Et toujours ce concept inimitable : un rideau, une révélation, une décision.

Confrontés à ce que leurs proches n’ont jamais osé leur dire, les invités accepteront-ils de les rejoindre de l’autre côté du rideau ou repartiront-ils chacun de leur côté ?

Extrait vidéo

"Je ne la connais pas cette personne mais je pense savoir qui c'est..."
Cette femme aimerait reprendre contact avec sa fille pour enfin faire partie de sa vie

Dernière modification le mardi, 23 juin 2026 14:44
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