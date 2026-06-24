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"Le Grand Bêtisier", nouvelle édition inédite sur TF1 vendredi 26 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 24 juin 2026 256
"Le Grand Bêtisier", nouvelle édition inédite sur TF1 vendredi 26 juin 2026

Vendredi 26 juin 2026 à 21:10, Christophe Beaugrand et Anaïs Grangerac présenteront sur TF1 une nouvelle édition inédite du "Grand Bêtisier".

Les animateurs qui bafouillent, les invités qui chutent, les directs qui dérapent... La télévision nous offre chaque jour son lot d'imprévus. L'équipe du Grand Bêtisier a épluché ces derniers mois de diffusion pour compiler le plus drôle de la télé.

Entre les fous rires incontrôlables sur les plateaux de JT, les réponses totalement improbables dans les jeux télévisés et les incidents techniques les plus loufoques, ce numéro promet de concentrer la crème de la crème des moments cultes de la saison.

Et parce que le rire se conjugue aujourd'hui aussi sur les écrans de nos smartphones, l'émission fait la part belle aux meilleures vidéos du web. Animaux incontrôlables, chutes mémorables et ratés du quotidien, Le Grand Bêtisier a également compilé les vidéos virales et défis insolites qui ont enflammé les réseaux sociaux ces dernières semaines.

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