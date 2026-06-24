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La pièce "Un chapeau de paille d'Italie" rediffusée sur France 4 vendredi 26 juin 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 24 juin 2026 301
La pièce "Un chapeau de paille d'Italie" rediffusée sur France 4 vendredi 26 juin 2026 (vidéo)

Vendredi 26 juin 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Un chapeau de paille d'Italie", le grand succès théâtral de la saison 2023-2024 avec Vincent Dedienne, mis en scène par Alain Françon.

Mariage et adultère font bon ménage dans Un chapeau de paille d’Italie, la pièce d'Eugène Labiche réinventée sous la baguette d'Alain Françon.

Le chef-d’œuvre comique de Labiche, mis en scène par Alain Françon avec Vincent Dedienne en Fadinard, sur des rythmes de Feu! Chatterton, retrace une trépidante cavalcade à la poursuite du fameux chapeau de paille d’Italie.

Le jour de ses noces, Fadinard voit son cheval manger le chapeau paille d’Anaïs Beauperthuis, en pleine « affaire » avec son amant. Fadinard est alors contraint de se lancer à la recherche d’un chapeau identique afin de se sauver du mari jaloux de la dame. Pour ne pas éveiller les soupçons de son futur beau-père, qui arrive avec toute la noce, il entraîne cette dernière dans sa folle quête...

La pièce a été captée au Théâtre de la Porte Saint-Martin.

Avec : Vincent Dedienne, Anne Benoît, Éric Berger, Emmanuelle Bougerol, Rodolphe Congé, Laurence Côte, Suzanne de Baecque, Luc-Antoine Diquéro, Noémie Develay-Ressiguier, Antoine Heuillet, Tommy Luminet, Marie Rémond et Alexandre Ruby.
Dernière modification le mercredi, 24 juin 2026 10:34
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