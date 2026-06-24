La pièce "Un chapeau de paille d'Italie" rediffusée sur France 4 vendredi 26 juin 2026 (vidéo)

Mariage et adultère font bon ménage dans Un chapeau de paille d’Italie, la pièce d'Eugène Labiche réinventée sous la baguette d'Alain Françon.
Le chef-d’œuvre comique de Labiche, mis en scène par Alain Françon avec Vincent Dedienne en Fadinard, sur des rythmes de Feu! Chatterton, retrace une trépidante cavalcade à la poursuite du fameux chapeau de paille d’Italie.
Le jour de ses noces, Fadinard voit son cheval manger le chapeau paille d’Anaïs Beauperthuis, en pleine « affaire » avec son amant. Fadinard est alors contraint de se lancer à la recherche d’un chapeau identique afin de se sauver du mari jaloux de la dame. Pour ne pas éveiller les soupçons de son futur beau-père, qui arrive avec toute la noce, il entraîne cette dernière dans sa folle quête...
La pièce a été captée au Théâtre de la Porte Saint-Martin.
Avec : Vincent Dedienne, Anne Benoît, Éric Berger, Emmanuelle Bougerol, Rodolphe Congé, Laurence Côte, Suzanne de Baecque, Luc-Antoine Diquéro, Noémie Develay-Ressiguier, Antoine Heuillet, Tommy Luminet, Marie Rémond et Alexandre Ruby.