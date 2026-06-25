"N'oubliez pas les paroles" au profit du Secours Populaire le 16 juillet sur France 2, les invités de Nagui

Pour les vacances d’été, Nagui réunit six personnalités engagées au profit du Secours Populaire dans un prime inédit de "N’oubliez pas les paroles" qui sera diffusé sur France 2 jeudi 16 juillet 2026.

Pour célébrer les vacances d’été, Nagui et toute la bande de "N’oubliez pas les paroles" accueillent six personnalités au profit du Secours Populaire et de son opération « Vacances pour tous ».

Alice Pol, Artus, Helena Noguerra, Nikos Aliagas, Camille Cerf et Bruno Solo vont quitter leur zone de confort pour relever le défi de retrouver les bonnes paroles et tenter de remporter jusqu’à 150 000 euros.

Parce qu’en 2026, encore un enfant sur trois ne part pas en vacances, les artistes jouent au profit du Secours populaire qui, comme chaque année, organise des séjours solidaires pour que personne ne soit oublié.

Au programme : trois duels d’exception avec à chaque fois 50 000 € en jeu, des paroles oubliées, des fous rires, de la compétition… et surtout une mobilisation collective pour offrir à des milliers de familles une parenthèse loin du quotidien.

Entre émotion, tension et moments de complicité, cette édition spéciale promet une soirée généreuse. Alors, combien vont-ils réussir à récolter ?

Pour en savoir plus : https://www.secourspopulaire.fr/nos-actions/acces-aux-vacances/