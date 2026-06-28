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"Le Bigdil" : Spéciale USA sur RMC Story mardi 30 juin 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 28 juin 2026 242
"Le Bigdil" : Spéciale USA sur RMC Story mardi 30 juin 2026 (vidéo)

Mardi 30 juin 2026 à 21:10 sur RMC Story, Vincent Lagaf' et son fidèle Bill présenteront un nouveau numéro du "Bigdil", avec une émission consacrée cette semaine aux États-Unis.

Le Bigdil vous embarque dans une série d’épisodes entièrement thématiques, avec encore plus de jeux, plus de danses, et bien sûr, toujours des voitures à gagner...

L'émission culte monte en puissance avec une centaine de nouveaux jeux créés pour défier les candidats dans une atmosphère survoltée, festive et totalement déjantée !

Chaque émission vous embarque avec des invités dans un univers unique avec des décors spectaculaires inédits, bien au-delà des anciens, pour une immersion totale dans des ambiances hors du commun.

Spéciale USA

Alors que les États-Unis fêtent cet été leurs 250 ans et accueillent la Coupe du monde de football, Le Bigdil célèbre ce soir le pays de l'Oncle Sam !

Vincent et Bill enfilent leurs bottes de cowboy et plongent dans l'ambiance du Far West, avec des épreuves folles et spectaculaires, dignes des grands rodéos américains.

Les candidats vont devoir se dépasser pour espérer repartir les bras chargés de cadeaux.

Le principe reste inchangé : enchaîner les épreuves pour remporter des cadeaux. À chaque étape, un choix cornélien s'impose : sécuriser ses gains ou tenter le rideau, au risque de tout perdre… ou de décrocher le gros lot ?

Au programme cette semaine : Pom-pom girls, Bière Pong géant et Rodéo promettent des moments aussi drôles qu'imprévisibles.

Aux côtés des candidats, Vincent Lagaf' et Bill forment le duo désormais familier des téléspectateurs. Les Gafettes, fidèles au poste, complètent l'équipe.

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