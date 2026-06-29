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"Bienvenue chez les Bodin's" à revoir sur W9 mercredi 1er juillet 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 29 juin 2026 207
"Bienvenue chez les Bodin's" à revoir sur W9 mercredi 1er juillet 2026 (vidéo)

Mercredi 1er juillet 2026 à 21:25, W9 rediffusera “Bienvenue chez les Bodin's”, un spectacle exceptionnel et unique dans lequel les Bodin’s sont entourés de nombreux artistes, humoristes, chanteurs et personnalités.

Après plus d’un million et demi d’entrées au cinéma et une audience record sur M6 en 2019 avec la captation de leur spectacle, les Bodin’s reviennent pour un prime-time unique, un spectacle exceptionnel avec de nombreux invités tels que Stéphane Plaza, Éric Antoine, Pascal Obispo, Élodie Poux ou encore Jarry.

À cause de sa maladresse habituelle, Christian Bodin a mis le feu à l’église de son village. Tandis que les chaînes TV couvrent l’évènement, les villageois se retrouvent sans église et sans clocher, bref : sans repères ! Il faut faire quelque chose. Et heureusement, Maria et Christian ont une idée !

Puisque la mère et le fils ont sillonné les routes et les plateaux télés de France, leur répertoire est désormais bien rempli : humoristes, acteurs, comédiens, chanteurs... Ils décident donc de convier dans leur ferme de nombreux artistes afin d’organiser une grande soirée pour récolter des fonds et reconstruire l’église !

En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, les Bodin’s montent une estrade dans la cour de leur ferme et ameutent voisins et artistes. La soirée promet d’être haute en couleurs !

Avec : Stéphane Plaza, Jarry, Éric Antoine, Frédéric Bouraly, Pascal Obisbo, Bénabar, Olivier de Benoist, Constance Elizabeth Buffet, Vincent Niclo, Elodie Poux, Jean Baptiste Guégan, Anne Sila, Chico et les gypsies, Hasna, Emile et Image.

Et la participation de : Jeff Panacloc, Nicolas Marié, Nathalie Renoux, Stéphane Rotenberg, Dany Brillant...

Dernière modification le lundi, 29 juin 2026 14:27
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