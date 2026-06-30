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"50' Inside" fêtera ses 20 ans sur TF1 le 24 juillet 2026 avec Isabelle Ithurburu et Nikos Aliagas

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 30 juin 2026 215
"50' Inside" fêtera ses 20 ans sur TF1 le 24 juillet 2026 avec Isabelle Ithurburu et Nikos Aliagas

Vingt ans après son lancement en 2006, le magazine people "50' Inside" soufflera ses vingt bougies dans un prime événement qui sera diffusé sur TF1 vendredi 24 juillet 2026 à 21:10.

Pour célébrer les 20 ans de "50' Inside", TF1 crée l'événement et vous propose une soirée exceptionnelle : "50' Inside : les 20 ans", aux côtés d'Isabelle Ithurburu, qui présente aujourd'hui l'émission et de Nikos Aliagas, son visage emblématique durant près de deux décennies.

Pendant toute la soirée, ils reviendront sur les 30 événements qui ont fait l’actualité des célébrités au cours des vingt dernières années : Mariages princiers, disparitions bouleversantes, phénomènes médiatiques, triomphes inattendus, séparations retentissantes, scandales planétaires ou encore destins extraordinaires…

Grâce aux archives de "50' Inside", à des images rares ou des séquences devenues cultes, revivez vingt années de passions, d'émotions et de fascination pour celles et ceux qui ont fait l'actualité et façonné l’époque !

Dernière modification le mardi, 30 juin 2026 19:04
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