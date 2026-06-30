recherche
Divertissements

"J'en connais un rayon" de retour sur M6 mercredi 22 juillet 2026, les invités de Julien Courbet

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 30 juin 2026 215
"J'en connais un rayon" de retour sur M6 mercredi 22 juillet 2026, les invités de Julien Courbet

Julien Courbet reprend les commandes de "J'en connais un rayon", le troisième numéro sera diffusé mercredi 22 juillet 2026 à 21:10 sur M6.

Ce jeu met cinquante candidats à l'épreuve dans des situations inspirées du quotidien. Face à des scénarios que chacun peut vivre en tant que consommateur, les joueurs devront faire preuve de flair, de bon sens et d'astuce pour faire les bons choix lors de leurs achats.

Julien Courbet, entouré d’Olivier Dauvers, expert de la grande distribution, et d’Anne-Claire Moser, avocate, présente ce divertissement aussi amusant qu'instructif, qui promet de vous divertir tout en vous aidant à devenir un consommateur plus averti. Il vous aide ainsi à faire les bons choix dans votre consommation, vous permettant de réaliser de véritables économies, le tout dans la bonne humeur. À la clé, pour le plus malin d'entre eux : jusqu'à vingt ans de courses offertes !

Parmi les 50 participants, trois personnalités relèvent le défi, au profit d’associations : Isabelle Morini-Bosc, Norbet Tarayre et Delphine Wespiser.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Primes à venir, Invités des émissions
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Qui ment ?&quot;, un nouveau jeu présenté par Bruno Guillon à découvrir le 23 juillet sur France 2

"Qui ment ?", un nouveau jeu présenté par Bruno Guillon à découvrir le 23 juillet sur France 2

30 juin 2026 - 19:23

Sur le même thème...

&quot;Qui ment ?&quot;, un nouveau jeu présenté par Bruno Guillon à découvrir le 23 juillet sur France 2

"Qui ment ?", un nouveau jeu présenté par Bruno Guillon à découvrir le 23 juillet sur France 2

30 juin 2026 - 19:23

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 28 juin 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo)

"66 Minutes" dimanche 28 juin 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo…

28 juin 2026 - 11:31 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...