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"Qui ment ?", un nouveau jeu présenté par Bruno Guillon à découvrir le 23 juillet sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 30 juin 2026 180
"Qui ment ?", un nouveau jeu présenté par Bruno Guillon à découvrir le 23 juillet sur France 2

À découvrir sur France 2 jeudi 23 juillet 2026 à 21:10, le premier numéro de "Qui ment ?", un nouveau jeu événement où démêler le vrai du faux n’a jamais été aussi difficile !

Dans Qui ment ? Mentir n’est pas un vilain défaut ! c’est un jeu !

Place à un tout nouveau comedy game mêlant quiz, bluff, humour et enquête. Présenté par Bruno Guillon, dans Qui ment ?, la culture générale ne suffit pas : il faut aussi savoir observer, écouter et faire confiance à son instinct.

Pour la première fois, des candidats vont devoir affronter un défi inédit : identifier les personnalités qui disent vrai… et surtout démasquer celles qui inventent leurs réponses pour mieux les piéger.

Un jeu de stratégie et de manipulation bienveillante où chaque réponse peut être un indice, chaque hésitation un signal… et où le plus convaincant des menteurs peut être celui que personne ne soupçonne.

Deux binômes de candidats s’affrontent dans un quiz où chaque réponse est suspecte….

Dans ce premier numéro, les candidats devront découvrir qui parmi Lola Dubini, Bruno Solo, Gil Alma, Max Boublil, Anne Roumanoff et Florent Peyre, prétendent connaître la bonne réponse à des questions de culture générale… qui dit la vérité… et donc qui bluffe !!! Tour à tour ils pourront être menteurs ou non et inventer des réponses totalement fausses pour convaincre les candidats qu’ils disent la vérité et les piéger.

Les duos de candidats réussiront-ils à démêler le vrai du faux pour débusquer les menteurs, marquer plus de points que leurs adversaires et accéder à la finale pour tenter de remporter jusqu’à 50 000 euros !

Qui ment ? invite toute la famille à jouer les enquêteurs dans une expérience ludique, drôle et surprenante où le vrai et le faux s’affrontent jusqu’au bout… saurez-vous démasquer les menteurs !

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