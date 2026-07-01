La Summer Party des "Les 12 Coups de Midi" vendredi 3 juillet 2026 sur TF1, les invités

Vendredi 3 juillet 2026 à 21:10, "Les 12 Coups de Midi" lancent le coup d'envoi des vacances avec une Summer Party événement, placée sous le signe du soleil, de la fête et de la bonne humeur !

Jean-Luc Reichmann vous donne rendez-vous pour une soirée exceptionnelle, aux côtés d'Emilien, Cyprien, Xavier, Bruno, nos maîtres emblématiques, Tayc, Samuel Bambi, Elodie Gossuin et Karima Charni, qui viendront participer à cette immense fête estivale et faire vibrer la soirée au rythme des défis, des surprises et de la bonne humeur.

À cette occasion, le plateau se métamorphose en véritable décor de désert estival, où se mêlent jeux, musique et esprit d'équipe.

Pour cette édition spéciale, deux équipes s'affrontent dans une ambiance survoltée, menées par Xavier et Emilien en capitaines :

D'un côté, l'indétrônable Xavier et le maestro Cyprien uniront leurs forces et seront accompagnés du chanteur aux multiples succès Tayc et de l'animatrice et ancienne Miss France Elodie Gossuin pour les mener jusqu'à la victoire.

De l'autre, Emilien, le plus grand Maître de Midi de l'histoire de l'émission, fera équipe avec l'incontournable Bruno. À leurs côtés, l'humoriste Samuel Bambi et l'animatrice et chanteuse Karima Charni compléteront ce quatuor prêt à tout pour s'imposer.

Dans une ambiance résolument festive et estivale, les deux équipes s'affronteront au fil de cinq manches mêlant culture générale, musique et défis inattendus. Tout au long de la soirée, des happenings inédits viendront rythmer ce prime exceptionnel, pensé comme LE rendez-vous feel good de l'été.

Pour clôturer l'événement, les deux capitaines, Xavier et Emilien s'affronteront lors d'un ultime duel afin de tenter de remporter cette Summer Party.

Jean-Luc Reichmann et toute la famille des 12 Coups vous donnent rendez-vous le vendredi 3 juillet à 21:10 sur TF1 pour "Les 12 Coups : La Summer Party", une grande soirée familiale et conviviale à partager sans modération !