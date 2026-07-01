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Le "Requiem de Mozart" aux Chorégies d'Orange rediffusé sur France 4 vendredi 3 juillet 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 1 juillet 2026 292
Le "Requiem de Mozart" aux Chorégies d'Orange rediffusé sur France 4 vendredi 3 juillet 2026 (vidéo)

Vendredi 3 juillet 2026 à 21:10, France 4  vous proposera de revoir "Requiem de Mozart", un spectacle capté fin juin 2025 aux Chorégies d'Orange.

Œuvre inachevée et mystérieuse, le Requiem est le dernier chef-d’œuvre de Mozart, mort avant d’avoir pu le terminer. Ce monument du répertoire sacré fascine depuis plus de deux siècles. La beauté solennelle de l’œuvre emporte avec émotion, encore et toujours aujourd’hui, chacun de ses auditeurs.

Pour la première fois, cette partition magistrale fait l’objet d’une création visuelle signée Enki Bilal, illustre dessinateur français. Son style graphique unique, à la fois mélancolique, futuriste et profondément humain, entre en résonance avec la gravité du Requiem.

Les dessins projetés sur le mur du Théâtre Antique d’Orange accompagnent la musique dans une expérience artistique et émotionnelle inédite.

Avec :

  • Jessica Pratt, soprano
  • Aya Wakizono, mezzo-soprano
  • Dmitry Korchak, ténor
  • Inho Jeong, basse
Dernière modification le mercredi, 01 juillet 2026 10:23
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