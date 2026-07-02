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"Tous en cuisine" jeudi 2 juillet 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 2 juillet 2026 188
"Tous en cuisine" jeudi 2 juillet 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

Jeudi 2 juillet 2026 à 18:35, Cyril Lignac et Jérôme Anthony seront de retour sur M6 dans un nouveau numéro de "Tous en cuisine". Voici le menu et les ingrédients nécessaires pour la recette de ce soir.

À l'occasion de la coupe du monde, Cyril Lignac embarque les téléspectateurs pour un voyage culinaire en revisitant les grands classiques des nations en compétition.

De son côté, Jérôme Anthony parcourt les villes avec son camion “miam-miam”.

Entre cuisine et passion du football, Jérôme Anthony et Cyril Lignac vous proposent de partager des instants chaleureux aux côtés d’invités liés, par leur métier ou simplement par l’amour du sport, à l’univers du ballon rond. Un seul objectif : faire monter la fièvre du Mondial dans toutes les cuisines de France.

Les émissions mettent à l’honneur les nations à l’affiche, avec des recettes inspirées des pays concernés.

Aux côtés de Cyril Lignac, Jérôme Anthony poursuit son immersion en fan-zone avec son camion “miam-miam” tandis que familles et invités soutiennent leur équipe en portant fièrement ses couleurs.

Depuis Paris, les membres du Mag de la Coupe du monde apporteront également un éclairage sur les matchs à venir à travers infos, clés de lecture et anecdotes.

Ce soir, on cuisine ensemble… et on reste sur M6 pour le match.

Le menu et les ingrédients du jeudi 2 juillet 2026

Voici le menu qui sera proposé ce soir et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Les ingrédients pour 4 personnes :

Entrée Houmous de courgettes

  • 3 courgettes
  • 3 cuil. à soupe de tahini
  • Le jus d'1 citron jaune
  • 1 gousse d'ail épluchée et dégermée
  • 2 cuil. à soupe de pistaches torréfiées
  • Huile d'olive
  • Piment d'Espelette
  • Fleur de sel et sel fin.

Plat Arroz con pollo

  • 210 g de riz rond (bomba, rond ou italien)
  • 2 filets de poulet avec la peau
  • 2 ailerons de poulet
  • 2 cuisses de poulet coupées en morceaux
  • 1 poivron rouge épluché et épépiné
  • 1 poivron vert épluché et épépiné
  • 1 oignon épluché
  • 250 g de champignons de Paris bruns, lavés et sans les pieds terreux
  • 1 morceau de chorizo de 10 cm de long
  • 25 cl de coulis de tomate
  • 1 cuil. à soupe de concentré de tomate
  • 50 cl de bouillon de poulet
  • ¼ de botte de persil plat effeuillé
  • Huile d'olive
  • Sel fin et poivre du moulin.
Dernière modification le jeudi, 02 juillet 2026 09:42
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