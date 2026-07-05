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"Les 20 tubes de l'été préférés des Français" à revoir sur W9 mardi 7 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 5 juillet 2026 293
"Les 20 tubes de l'été préférés des Français" à revoir sur W9 mardi 7 juillet 2026

Mardi 7 juillet 2026 à partir de 21:10 sur W9, Jérôme Anthony vous proposera de revoir le classement des 20 tubes de l'été préférés des Français.

Revivez les 20 tubes incontournables de vos étés ! Cap sur le soleil, les souvenirs, les rythmes endiablés et les refrains inoubliables avec ces chansons emblématiques qui sont devenues la bande-son de vos vacances.

Ce classement plein de vitamines a été établi grâce à un grand sondage IFOP.

Alors, quel hit vous transporte instantanément sur une plage de sable chaud ? Quel morceau incarne pour vous l’essence même de l’été ? La Goffa Lolita de La Petite Culotte, Maria de Ricky Martin, Lambada de Kaoma ? Derrière chaque tube, une histoire, une époque, une énergie à redécouvrir.

Préparez-vous pour une soirée pleine de nostalgie et de bonne humeur.

Laissez-vous emporter par les rythmes, les mélodies endiablées et revivez les 20 plus grands hits de vos étés !

Dernière modification le dimanche, 05 juillet 2026 13:43
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