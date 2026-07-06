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"Tous en cuisine" lundi 6 juillet 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 6 juillet 2026 236
"Tous en cuisine" lundi 6 juillet 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

Lundi 6 juillet 2026 à 18:35, Cyril Lignac et Jérôme Anthony seront de retour sur M6 dans un nouveau numéro de "Tous en cuisine". Voici le menu et les ingrédients nécessaires pour la recette de ce soir.

À l'occasion de la coupe du monde, Cyril Lignac embarque les téléspectateurs pour un voyage culinaire en revisitant les grands classiques des nations en compétition.

De son côté, Jérôme Anthony parcourt les villes avec son camion “miam-miam”.

Entre cuisine et passion du football, Jérôme Anthony et Cyril Lignac vous proposent de partager des instants chaleureux aux côtés d’invités liés, par leur métier ou simplement par l’amour du sport, à l’univers du ballon rond. Un seul objectif : faire monter la fièvre du Mondial dans toutes les cuisines de France.

Les émissions mettent à l’honneur les nations à l’affiche, avec des recettes inspirées des pays concernés.

Aux côtés de Cyril Lignac, Jérôme Anthony poursuit son immersion en fan-zone avec son camion “miam-miam” tandis que familles et invités soutiennent leur équipe en portant fièrement ses couleurs.

Depuis Paris, les membres du Mag de la Coupe du monde apporteront également un éclairage sur les matchs à venir à travers infos, clés de lecture et anecdotes.

Ce soir, on cuisine ensemble… et on reste sur M6 pour le match.

Le menu et les ingrédients du lundi 6 juillet 2026

Voici le menu qui sera proposé ce soir et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Les ingrédients pour 4 personnes :

Entrée Feuilleté coulant au fromage et poires

 

  • 2 rouleaux de pâte feuilletée
  • 150 g de fromage bleu (type roquefort, bleu de Bresse ou fourme d'Ambert)
  • 1 œuf entier + 1 jaune d'œuf pour la dorure
  • 50 g de cerneaux de noix torréfiés et concassés
  • 6 brins de persil plat (ou coriandre, estragon)
  • 2 poires (William, Comice ou autre variété), épluchées
  • Sel fin et poivre du moulin

Plat Poulet mijoté aux oignons, céréales cuisinées à la tomate

  • 3 filets de poulet sans peau et sans os
  • 3 oignons épluchés et coupés en petits cubes
  • 200 g de boulghour cuit (ou épeautre, orge perlé, riz, pâtes)
  • 1 litre de bouillon de légumes ou de volaille
  • 25 g de beurre demi-sel
  • 1 cuil. à café de tandoori rouge
  • 1 cuil. à soupe de concentré de tomate
  • 1 cuil. à soupe de crème fraîche
  • 1 morceau de parmesan (50 g)
  • Quelques feuilles de basilic
  • Huile d'olive
  • Sel et poivre du moulin.
Dernière modification le lundi, 06 juillet 2026 08:59
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