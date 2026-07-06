"Le village préféré des Français" mercredi 8 juillet 2026 sur France 3, voici les 14 villes en compétition

Qui succédera au lauréat de l’édition précédente ? Rendez-vous le mercredi 8 juillet à 21:10 sur France 3 avec Stéphane Bern pour connaître le grand gagnant de l'édition 2026 du concours "Le Village préféré des Français".

Cette année et grâce à la fidélité de ses téléspectateurs, l’émission repart sur les routes de France avec toujours la même passion, pour faire découvrir des villages d’une beauté et d’une richesse exceptionnelles !

Tout au long de l'émission, nous découvrirons votre classement et le village qui succédera à Saint-Antoine-l'Abbaye en Auvergne-Rhône-Alpes. Patrimoine, gastronomie, artisanat : les 14 villages sélectionnés rivalisent de charme ! Grâce aux votes des téléspectateurs, l'un d'eux remportera le titre de "Village préféré des Français" de l'année 2026.

Les 14 villages en compétition :

Marcolès (Auvergne-Rhône-Alpes)

(Auvergne-Rhône-Alpes) Nolay (Bourgogne-Franche-Comté)

(Bourgogne-Franche-Comté) Locquirec (Bretagne)

(Bretagne) La Ferté-Vidame (Centre-Val de Loire)

(Centre-Val de Loire) Vescovato (Corse)

(Corse) Dambach-la-Ville (Grand Est)

(Grand Est) Cacao (Outre-mer)

(Outre-mer) Chaumont-en-Vexin (Hauts-de-France)

(Hauts-de-France) Dampierre-en-Yvelines (Île-de-France)

(Île-de-France) Blangy-le-Château (Normandie)

(Normandie) La Flotte (Nouvelle-Aquitaine)

(Nouvelle-Aquitaine) Saint-Martin-de-Londres (Occitanie)

(Occitanie) Saulges (Pays de la Loire)

(Pays de la Loire) Bormes-les-Mimosas-Village (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Qui sera le grand gagnant du Village préféré des Français 2026 ? Pour le savoir, rendez-vous le mercredi 8 juillet à 21.10 sur France 3.