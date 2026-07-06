"Le village préféré des Français" mercredi 8 juillet 2026 sur France 3, voici les 14 villes en compétition

Cette année et grâce à la fidélité de ses téléspectateurs, l’émission repart sur les routes de France avec toujours la même passion, pour faire découvrir des villages d’une beauté et d’une richesse exceptionnelles !
Tout au long de l'émission, nous découvrirons votre classement et le village qui succédera à Saint-Antoine-l'Abbaye en Auvergne-Rhône-Alpes. Patrimoine, gastronomie, artisanat : les 14 villages sélectionnés rivalisent de charme ! Grâce aux votes des téléspectateurs, l'un d'eux remportera le titre de "Village préféré des Français" de l'année 2026.
Les 14 villages en compétition :
- Marcolès (Auvergne-Rhône-Alpes)
- Nolay (Bourgogne-Franche-Comté)
- Locquirec (Bretagne)
- La Ferté-Vidame (Centre-Val de Loire)
- Vescovato (Corse)
- Dambach-la-Ville (Grand Est)
- Cacao (Outre-mer)
- Chaumont-en-Vexin (Hauts-de-France)
- Dampierre-en-Yvelines (Île-de-France)
- Blangy-le-Château (Normandie)
- La Flotte (Nouvelle-Aquitaine)
- Saint-Martin-de-Londres (Occitanie)
- Saulges (Pays de la Loire)
- Bormes-les-Mimosas-Village (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Qui sera le grand gagnant du Village préféré des Français 2026 ? Pour le savoir, rendez-vous le mercredi 8 juillet à 21.10 sur France 3.