Le meilleur du festival We Love Green diffusé sur France 4 mercredi 8 juillet 2026

Mercredi 8 juillet 2026 à 21:00, France 4 vous proposera le meilleur du festival We Love Green. Une couverture complète de cet événement incontournable : concerts, interviews, rencontres avec les festivaliers.

Le festival We Love Green installé au bois de Vincennes depuis plus de dix ans s’est imposé comme l’un des événements culturels incontournables du début de l’été.

Partenaire majeur de l’événement, France Télévisions vous propose de revivre sur France 4 les meilleurs moments de cette édition et des précédentes, présentés par Raphäl Yem.

Au programme : Theodora (2026), Charlotte Cardin (2026), Feu! Chatterton (2026), Marguerite (2026), The xx (2026), Yoa (2026), Sébastien Tellier (2026), Oklou (2026), Aupinard (2026), Phoenix (2024).

Entre ces séquences musicales, ce best-of proposera des interviews, des déambulations, des rencontres avec les festivaliers.