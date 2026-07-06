"Le Bigdil" : Spéciale Records sur RMC Story mercredi 8 juillet 2026 (vidéo)

Mercredi 8 juillet 2026 à 21:10 sur RMC Story, Vincent Lagaf' et son fidèle Bill présenteront un nouveau numéro du "Bigdil", avec une émission consacrée cette semaine aux records.

Le Bigdil vous embarque dans une série d’épisodes entièrement thématiques, avec encore plus de jeux, plus de danses, et bien sûr, toujours des voitures à gagner...

L'émission culte monte en puissance avec une centaine de nouveaux jeux créés pour défier les candidats dans une atmosphère survoltée, festive et totalement déjantée !

Chaque émission vous embarque avec des invités dans un univers unique avec des décors spectaculaires inédits, bien au-delà des anciens, pour une immersion totale dans des ambiances hors du commun.

Spéciale Records

Mercredi soir, Le Bigdil voit les choses en grand avec une émission spéciale Records ! Vincent Lagaf' et Bill se lancent à la poursuite des performances les plus étonnantes et des défis les plus incroyables.

Les candidats devront repousser leurs limites et donner le meilleur d'eux-mêmes pour espérer repartir les bras chargés de cadeaux.

Le principe reste inchangé : enchaîner les épreuves pour remporter des cadeaux. À chaque étape, un choix cornélien s'impose : sécuriser ses gains ou tenter le rideau, au risque de tout perdre… ou de décrocher le gros lot ?

Au programme cette semaine : Les Caisses, Le Vélo Trial et Les Assiettes promettent des moments aussi drôles qu'imprévisibles.

Bien évidemment, Vincent Lagaf' et Bill sont de retour, avec les Gafettes toujours dans la partie.

Aux côtés des candidats, Vincent Lagaf' et Bill forment le duo désormais familier des téléspectateurs. Les Gafettes, fidèles au poste, complètent l'équipe.