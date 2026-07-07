"Tous en cuisine" mardi 7 juillet 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

Mardi 7 juillet 2026 à 18:35, Cyril Lignac et Jérôme Anthony seront de retour sur M6 dans un nouveau numéro de "Tous en cuisine". Voici le menu et les ingrédients nécessaires pour la recette de ce soir.

À l'occasion de la coupe du monde, Cyril Lignac embarque les téléspectateurs pour un voyage culinaire en revisitant les grands classiques des nations en compétition.

De son côté, Jérôme Anthony parcourt les villes avec son camion “miam-miam”.

Entre cuisine et passion du football, Jérôme Anthony et Cyril Lignac vous proposent de partager des instants chaleureux aux côtés d’invités liés, par leur métier ou simplement par l’amour du sport, à l’univers du ballon rond. Un seul objectif : faire monter la fièvre du Mondial dans toutes les cuisines de France.

Les émissions mettent à l’honneur les nations à l’affiche, avec des recettes inspirées des pays concernés.

Aux côtés de Cyril Lignac, Jérôme Anthony poursuit son immersion en fan-zone avec son camion “miam-miam” tandis que familles et invités soutiennent leur équipe en portant fièrement ses couleurs.

Depuis Paris, les membres du Mag de la Coupe du monde apporteront également un éclairage sur les matchs à venir à travers infos, clés de lecture et anecdotes.

Ce soir, on cuisine ensemble… et on reste sur M6 pour le match.

Le menu et les ingrédients du mardi 7 juillet 2026



Voici le menu qui sera proposé ce soir et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Les ingrédients pour 4 personnes :

Plat • Escalope de veau gratinée, pâtes au pesto



4 escalopes de veau de 160 g aplaties

50 g de farine

2 œufs

100 g de chapelure

50 g de beurre demi-sel

25 cl de coulis de tomate

2 boules de mozzarella

25 g de pistaches concassées

Huile d'olive.

Pour les pâtes au pesto :

24 feuilles de wonton (carré de pâte à raviole aux œufs) coupées en 4

60 g de poudre de pistache

1 gousse d'ail dégermée

50 g de parmesan râpé

40 g de feuilles de basilic frais

15 cl d'huile d'olive

1 cuil. à soupe de jus de citron jaune

100 g de parmesan râpé + 1 morceau de parmesan

Sel fin et poivre du moulin

Dessert • Cookie ultra-fondant au chocolat, sauce chocolat

50 g de pépites de chocolat blanc

45 g de noisettes concassées

15 g de praliné noisette

Pour la pâte à cookie :

150 g de chocolat noir concassé

70 g de beurre

150 g de sucre cassonade

2 œufs

30 g de cacao en poudre

1 pincée de sel fin

Pour la sauce chocolat :