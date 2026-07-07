"Tous en cuisine" mardi 7 juillet 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

À l'occasion de la coupe du monde, Cyril Lignac embarque les téléspectateurs pour un voyage culinaire en revisitant les grands classiques des nations en compétition.
De son côté, Jérôme Anthony parcourt les villes avec son camion “miam-miam”.
Entre cuisine et passion du football, Jérôme Anthony et Cyril Lignac vous proposent de partager des instants chaleureux aux côtés d’invités liés, par leur métier ou simplement par l’amour du sport, à l’univers du ballon rond. Un seul objectif : faire monter la fièvre du Mondial dans toutes les cuisines de France.
Les émissions mettent à l’honneur les nations à l’affiche, avec des recettes inspirées des pays concernés.
Aux côtés de Cyril Lignac, Jérôme Anthony poursuit son immersion en fan-zone avec son camion “miam-miam” tandis que familles et invités soutiennent leur équipe en portant fièrement ses couleurs.
Depuis Paris, les membres du Mag de la Coupe du monde apporteront également un éclairage sur les matchs à venir à travers infos, clés de lecture et anecdotes.
Ce soir, on cuisine ensemble… et on reste sur M6 pour le match.
Le menu et les ingrédients du mardi 7 juillet 2026
Voici le menu qui sera proposé ce soir et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.
Les ingrédients pour 4 personnes :
Plat • Escalope de veau gratinée, pâtes au pesto
- 4 escalopes de veau de 160 g aplaties
- 50 g de farine
- 2 œufs
- 100 g de chapelure
- 50 g de beurre demi-sel
- 25 cl de coulis de tomate
- 2 boules de mozzarella
- 25 g de pistaches concassées
- Huile d'olive.
Pour les pâtes au pesto :
- 24 feuilles de wonton (carré de pâte à raviole aux œufs) coupées en 4
- 60 g de poudre de pistache
- 1 gousse d'ail dégermée
- 50 g de parmesan râpé
- 40 g de feuilles de basilic frais
- 15 cl d'huile d'olive
- 1 cuil. à soupe de jus de citron jaune
- 100 g de parmesan râpé + 1 morceau de parmesan
- Sel fin et poivre du moulin
Dessert • Cookie ultra-fondant au chocolat, sauce chocolat
- 50 g de pépites de chocolat blanc
- 45 g de noisettes concassées
- 15 g de praliné noisette
Pour la pâte à cookie :
- 150 g de chocolat noir concassé
- 70 g de beurre
- 150 g de sucre cassonade
- 2 œufs
- 30 g de cacao en poudre
- 1 pincée de sel fin
Pour la sauce chocolat :
- 120 g de chocolat noir
- 9 cl de lait entier
- 10 cl de crème liquide entière
- 30 g de sucre en poudre.