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"L'expérience de la vie" d'Anne Roumanoff rediffusé sur TMC jeudi 9 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 7 juillet 2026 261
"L'expérience de la vie" d'Anne Roumanoff rediffusé sur TMC jeudi 9 juillet 2026

Jeudi 9 juillet 2026 à 21:25, TMC rediffusera "L'expérience de la vie", un spectacle d'Anne Roumanoff joué en tournée dans toute la France et au Théâtre des Mathurins à Paris.

Avec la finesse et l’impertinence qui la caractérisent, Anne Roumanoff propose au public un regard drôle, espiègle et incisif sur les grandes transformations de notre époque.

Au fil du spectacle, elle s’amuse des nouveaux comportements, des nouveaux métiers et des modes de communication d’aujourd’hui.

Le public rencontre une coach américaine en relations de couple, écoute un poème consacré aux influenceurs, redécouvre des contes de fées revisités et savoure des commentaires vifs et piquants sur l’actualité politique et sociale.

Un spectacle mis en scène par Gil Galliot.

Dernière modification le mardi, 07 juillet 2026 19:07
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