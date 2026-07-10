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"Tous en cuisine" vendredi 10 juillet 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 10 juillet 2026 312
"Tous en cuisine" vendredi 10 juillet 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

Vendredi 10 juillet 2026 à 18:35, Cyril Lignac et Jérôme Anthony seront de retour sur M6 dans un nouveau numéro de "Tous en cuisine". Voici le menu et les ingrédients nécessaires pour la recette de ce soir.

À l'occasion de la coupe du monde, Cyril Lignac embarque les téléspectateurs pour un voyage culinaire en revisitant les grands classiques des nations en compétition.

De son côté, Jérôme Anthony parcourt les villes avec son camion “miam-miam”.

Entre cuisine et passion du football, Jérôme Anthony et Cyril Lignac vous proposent de partager des instants chaleureux aux côtés d’invités liés, par leur métier ou simplement par l’amour du sport, à l’univers du ballon rond. Un seul objectif : faire monter la fièvre du Mondial dans toutes les cuisines de France.

Les émissions mettent à l’honneur les nations à l’affiche, avec des recettes inspirées des pays concernés.

Aux côtés de Cyril Lignac, Jérôme Anthony poursuit son immersion en fan-zone avec son camion “miam-miam” tandis que familles et invités soutiennent leur équipe en portant fièrement ses couleurs.

Depuis Paris, les membres du Mag de la Coupe du monde apporteront également un éclairage sur les matchs à venir à travers infos, clés de lecture et anecdotes.

Ce soir, on cuisine ensemble… et on reste sur M6 pour le match.

Le menu et les ingrédients du vendredi 10 juillet 2026

Voici le menu qui sera proposé ce soir et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Les ingrédients pour 4 personnes :

Entrée Salade catalane aux anchois de Collioure

  • 1 boîte d'anchois de Collioure de la Famille Roque (ou une boîte d'anchois à l'huile)
  • 3 poivrons rouges
  • 3 tomates Marmande sans le pédoncule
  • 2 cœurs de laitue effeuillés
  • 1 oignon rouge épluché et coupé en fines lamelles
  • 2 œufs durs coupés en 2 dans la largeur
  • 1 gousse d'ail épluchée et pilée
  • ¼ de botte de basilic effeuillé
  • 1 pointe de couteau de harissa
  • 2 cuil. à soupe d'olives vertes
  • 2 branches de thym sec
  • Huile d'olive
  • Fleur de sel et poivre du moulin.

Plat Suquet de peix

  • 1 dorade vidée et écaillée
  • 100 g de calamars
  • 4 langoustines
  • 4 pommes de terre épluchées
  • 3 tomates sans le pédoncule et coupées en morceaux
  • 250 g de coulis de tomate
  • 1,5 litre de bouillon de poisson ou de langoustine, parfumé au safran en poudre
  • 1 oignon épluché et ciselé
  • 2 gousses d'ail épluchées, dégermées et hachées
  • 10 cl de vin blanc
  • ¼ de botte de persil haché
  • Huile d'olive
  • Sel et poivre du moulin.
Dernière modification le vendredi, 10 juillet 2026 09:48
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