"Tous en cuisine" lundi 13 juillet 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

Lundi 13 juillet 2026 à 18:35, Cyril Lignac et Jérôme Anthony seront de retour sur M6 dans un nouveau numéro de "Tous en cuisine". Voici le menu et les ingrédients nécessaires pour la recette de ce soir.

À l'occasion de la coupe du monde, Cyril Lignac embarque les téléspectateurs pour un voyage culinaire en revisitant les grands classiques des nations en compétition.

De son côté, Jérôme Anthony parcourt les villes avec son camion “miam-miam”.

Entre cuisine et passion du football, Jérôme Anthony et Cyril Lignac vous proposent de partager des instants chaleureux aux côtés d’invités liés, par leur métier ou simplement par l’amour du sport, à l’univers du ballon rond. Un seul objectif : faire monter la fièvre du Mondial dans toutes les cuisines de France.

Les émissions mettent à l’honneur les nations à l’affiche, avec des recettes inspirées des pays concernés.

Aux côtés de Cyril Lignac, Jérôme Anthony poursuit son immersion en fan-zone avec son camion “miam-miam” tandis que familles et invités soutiennent leur équipe en portant fièrement ses couleurs.

Depuis Paris, les membres du Mag de la Coupe du monde apporteront également un éclairage sur les matchs à venir à travers infos, clés de lecture et anecdotes.

Ce soir, on cuisine ensemble… et on reste sur M6 pour le match.

Le menu et les ingrédients du lundi 13 juillet 2026



Voici le menu qui sera proposé ce soir et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Les ingrédients pour 4 personnes :

Plat • Fondue vietnamienne, légumes, poulet, bœuf et crevettes

Pour le bouillon :

2 litres de bouillon de volaille

2 gousses d'ail épluchées

1 morceau de gingembre de 5 cm épluché

1 bâton de citronnelle

1 piment rouge

2 cuil. à soupe de sauce nuoc-mâm

1 cuil. à soupe de sucre de canne

Sel fin et poivre du moulin

Pour la garniture :

12 crevettes crues, décortiquées et châtrées

2 filets de poulet

1 morceau de filet de bœuf de 400 g

4 œufs mollets écalés

2 cuil. à soupe de sauce huître

2 cuil. à soupe de sauce soja

1 cuil. à soupe de miel

Pour les légumes :

16 champignons

4 sucrines

2 carottes épluchées

2 poignées de feuilles d'épinards

Dessert • Tarte aux pommes, figues et pavot façon streusel