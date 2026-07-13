"La Fête de la musique" à Orange à revoir sur France 4 mercredi 15 juillet 2026

Mercredi 15 juillet 2026 à 21:00, France 4 vous proposera de revoir l'édition 2026 de "La fête de la musique" diffusée en juin dernier sur France 2. Un prime time exceptionnel depuis le théâtre antique d’Orange.

Présentée par Laury Thilleman, cette grande fête populaire promet d’être l’un des temps forts musicaux de l’été. Dans ce cadre majestueux chargé d’histoire, plus de 7 000 spectateurs vibreront au rythme d’un show festif, fédérateur et intergénérationnel réunissant certaines des plus grandes figures de la scène française.

Performances live, duos inédits et tubes incontournables : le théâtre antique se transformera, le temps d’une soirée, en immense scène à ciel ouvert où artistes et public ne feront qu’un dans une célébration collective de la musique et de la fête.

Une grande soirée événement en direct et festive tout en musique et réunissant une affiche exceptionnelle : Marine, Claudio Capéo, Faudel, Miki, Magic System, Sheila, Tayc, Pierre de Maere, La Petite Culotte, Yann Muller, Élodie Frégé, Monroe, Christophe Willem, David et Jonathan...