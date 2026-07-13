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Le concert de Jean-Michel Jarre aux Francofolies de la Rochelle à revoir sur France 4 mercredi 15 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 13 juillet 2026 259
Le concert de Jean-Michel Jarre aux Francofolies de la Rochelle à revoir sur France 4 mercredi 15 juillet 2026

Mercredi 15 juillet 2026 à 22:55, France 4 rediffusera le concert de Jean-Michel Jarre capté aux Francofolies de la Rochelle 2024.

Pour la première fois de sa carrière, le lyonnais Jean-Michel Jarre a performé aux Francofolies de La Rochelle le 14 juillet 2024. Il a offert une clôture digne de ce nom à ce festival emblématique, en ce jour de Fête nationale.

Artiste visionnaire et pionnier de la musique électronique, Jean-Michel Jarre ne cesse d'innover depuis ses débuts. Toujours à l'avant-garde, il réinvente constamment son art à travers des sons inédits et des performances immersives. Ses concerts aux sons multicanaux et aux performances dans la réalité virtuelle et le métavers l'ont propulsé sur la scène internationale.

Capable de rassembler jusqu'à trois millions de spectateurs lors d'un seul concert, Jean-Michel Jarre s'est produit sur les plus grandes scènes du monde, comme le festival Coachella aux États-Unis. Son livestream du Nouvel An 2021 dans une reproduction numérique de Notre-Dame de Paris à réuni plus de 75 millions de spectateurs à travers le monde.

Les Francofolies de La Rochelle, festival reconnu depuis 1985, célèbre la richesse et la diversité des artistes francophones, et attire chaque année des milliers de spectateurs. La participation de Jean-Michel Jarre aux Francofolies confirme son statut d'artiste incontournable, toujours en quête d'innovation et de partage avec son public.

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