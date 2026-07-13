"Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger" : les experts sont de retour sur TF1 le 7 août 2026

Avant de découvrir prochainement sur TFX la 5ème saison de "Detox ta maison, 7 jours pour tout ranger", TF1 vous proposera une soirée exceptionnelle vendredi 7 août 2026 à 21:10.

Depuis 4 ans déjà, le programme accompagne les familles dans un changement de vie radical : bricolage, ménage, rangement…

Élodie Villemus et son équipe d'experts reprennent ainsi du service et ils ont 7 jours chrono pour tout vider, trier, ranger et offrir un nouveau départ à ces familles surencombrées.

Une équipe d'experts

Pour mener à bien cette mission, Élodie Villemus, la cheffe d’équipe, peut compter sur l'incontournable PH, expert bricolage, qui sera épaulé par Mattéo pour transformer et optimiser les espaces.

Le rangement est, quant à lui, orchestré par un trio de professionnelles - Tina, Morgane et Mathilde, dernière arrivée dans l’équipe - qui se relaient, au fil des épisodes, pour distiller leurs meilleures astuces d'organisation.

Enfin, la tornade ménage Souad Romero, dite "Soussou", maman de cinq enfants et professionnelle aguerrie depuis plus de 20 ans, sera fidèle au rendez-vous pour faire briller les intérieurs comme personne.

Le défi du hangar : les chiffres fous

Au sein des familles, le bazar a tout envahi au fil des années. Face à des milliers d'objets accumulés, "Detox ta maison" propose une solution radicale : vider l’intégralité de la maison ou de l'appartement et tout entreposer dans un immense hangar de 1000 m².

En 4 ans d'existence, ce hangar a d'ailleurs vu défiler des volumes qui donnent le tournis :

17 275 jouets

16 842 vêtements

5 247 paires de chaussures

13 357 livres

6 884 produits de beauté

Et pas moins de 19 500 courriers !

Pour cette 5ème saison, le hangar va encore être mis à rude épreuve !

Confrontées à cette montagne d'affaires, les familles devront faire le tri d’une vie et se débarrasser elles-mêmes de 50% de leurs possessions.

En gardant l’essentiel et en se séparant du superflu, elles répartiront leurs affaires dans la case « à vendre », ou dans celle « à recycler » pour faire du bien à la planète. Et pourront surtout donner à une association qui fera des heureux !

Écologie et solidarité restent plus que jamais les maîtres mots de l'émission.

À l’issue de ces 7 jours, les familles découvriront une maison métamorphosée et impeccablement rangée, où chaque cm² a été optimisé. Un vrai paradis de l’organisation pour démarrer une nouvelle vie.

Nouvelle experte dans l'équipe rangement

Mathilde est la nouvelle experte rangement. Cette jeune parisienne est spécialiste des petits espaces. Elle distille également ses conseils avisés sur les réseaux sociaux où elle est suivie par plus de 130 000 abonnés. Son mantra : « Un chez-soi organisé, c’est moins de stress, plus de temps et une énergie qui circule mieux… »