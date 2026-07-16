"Tous en cuisine" jeudi 16 juillet 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

À l'occasion de la coupe du monde, Cyril Lignac embarque les téléspectateurs pour un voyage culinaire en revisitant les grands classiques des nations en compétition.
De son côté, Jérôme Anthony parcourt les villes avec son camion “miam-miam”.
Entre cuisine et passion du football, Jérôme Anthony et Cyril Lignac vous proposent de partager des instants chaleureux aux côtés d’invités liés, par leur métier ou simplement par l’amour du sport, à l’univers du ballon rond. Un seul objectif : faire monter la fièvre du Mondial dans toutes les cuisines de France.
Les émissions mettent à l’honneur les nations à l’affiche, avec des recettes inspirées des pays concernés.
Aux côtés de Cyril Lignac, Jérôme Anthony poursuit son immersion en fan-zone avec son camion “miam-miam” tandis que familles et invités soutiennent leur équipe en portant fièrement ses couleurs.
Depuis Paris, les membres du Mag de la Coupe du monde apporteront également un éclairage sur les matchs à venir à travers infos, clés de lecture et anecdotes.
Ce soir, on cuisine ensemble… et on reste sur M6 pour le match.
Le menu et les ingrédients du jeudi 16 juillet 2026
Voici le menu qui sera proposé ce soir et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.
Les ingrédients pour 4 personnes :
Entrée • Ravioli à l'œuf coulant et beurre de sauge
- 8 feuilles de pâte à ravioles de 12 cm de côté
- 4 jaunes d'œufs
- 400 g de ricotta
- 100 g de mascarpone
- 1 citron jaune
- 50 g de parmesan
- Huile d'olive
- Fleur de sel et poivre du moulin
Pour le beurre de sauge :
- ½ de litre de bouillon de volaille
- 8 feuilles de sauge fraîches
- 1 citron jaune
- 80 g de beurre.
Plat • Tagliatelles et boulettes de viande à la crème au poivre vert
- 320 g de tagliatelles fraîches
- 600 g de viande de bœuf hachées
- 100 g de parmesan râpé
- 1 morceau de 50 g
- ¼ de botte de persil haché
- 1 œuf
- 1 oignon ciselé et caramélisé
- 100 g de mie de pain + 50 g de lait entier
- 40 g de beurre
- Huile d'olive
- Sel fin et poivre du moulin
Pour la crème au poivre :
- 100 g de fromage fontina (ou reblochon ou taleggio)
- 1 cuil. à café de poivre vert en saumure
- 25 cl de crème liquide entière
- 10 cl de vin blanc.