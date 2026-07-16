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Le gala de l'humour "Juste pour rire" diffusé sur France 3 vendredi 7 août 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 16 juillet 2026 307
Le gala de l'humour "Juste pour rire" diffusé sur France 3 vendredi 7 août 2026

Vendredi 7 août 2026 à 21:10, France 3 diffusera le gala de l'humour "Juste pour rire", un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs d’humour, d’ici et d’ailleurs.

Une soirée événement animée par l’inimitable Mehdi Bousaidan.

Sur scène à Montréal il sera peut-être rejoint par Gad Elmaleh… resté bloqué à la frontière canadienne par un douanier qui ressemble au frère caché de Rachid Badouri

Au programme :

Les incontournables Jamel Debbouze, Gad Elmaleh et Jarry, maîtres de la scène humoristique.

Des humoristes à l’énergie contagieuse comme Rachid Badouri qui font vibrer la salle.

Des voix féminines percutantes, telles que Caroline Vigneaux et Katherine Levac, qui mêlent humour et réflexion avec brio.

Des artistes coups de cœur du public : Sarah Lele, Ilyes Djadel, Anas Hassouna et Nordine Ganso.

Et bien sûr, l’irrésistible Olivier de Benoist, avec son humour aussi absurde que décapant.

Une soirée unique où les plus grands talents de l’humour se donnent rendez-vous pour offrir des moments de rire, de surprises et d’improvisation.

Le Gala Juste pour rire, un événement à ne manquer sous aucun prétexte.

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