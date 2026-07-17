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"Tous en cuisine" vendredi 17 juillet 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 17 juillet 2026 137
"Tous en cuisine" vendredi 17 juillet 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

Vendredi 17 juillet 2026 à 18:35, Cyril Lignac et Jérôme Anthony présenteront sur M6 le dernier numéro de "Tous en cuisine". Voici le menu et les ingrédients nécessaires pour la recette de ce soir.

À l'occasion de la Coupe du monde, Cyril Lignac embarque les téléspectateurs pour un voyage culinaire en revisitant les grands classiques des nations en compétition.

De son côté, Jérôme Anthony parcourt les villes avec son camion “miam-miam”.

Entre cuisine et passion du football, Jérôme Anthony et Cyril Lignac vous proposent de partager des instants chaleureux aux côtés d’invités liés, par leur métier ou simplement par l’amour du sport, à l’univers du ballon rond. Un seul objectif : faire monter la fièvre du Mondial dans toutes les cuisines de France.

Les émissions mettent à l’honneur les nations à l’affiche, avec des recettes inspirées des pays concernés.

Aux côtés de Cyril Lignac, Jérôme Anthony poursuit son immersion en fan-zone avec son camion “miam-miam” tandis que familles et invités soutiennent leur équipe en portant fièrement ses couleurs.

Depuis Paris, les membres du Mag de la Coupe du monde apporteront également un éclairage sur les matchs à venir à travers infos, clés de lecture et anecdotes.

Ce soir, on cuisine ensemble… et on reste sur M6 pour le match.

Le menu et les ingrédients du vendredi 17 juillet 2026

Voici le menu proposé ce soir et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Les ingrédients pour 4 personnes :

Entrée  Salade de haricots verts, figues et burrata

  • 200 g de haricots verts équeutés
  • 6 figues
  • 1 burrata
  • 2 cuil. à soupe de pistaches émondées et toastées
  • 100 g de croûtons (ou 2 tranches de pain de mie coupées en dés puis poêlées au beurre)
  • 3 cuil. à soupe de vinaigre balsamique de Modène
  • 1 cuil. à soupe de miel liquide
  • 5 cuil. à soupe d'huile d'olive
  • Le jus d'un citron jaune
  • 1 cuil. à soupe de gros sel de cuisine
  • Fleur de sel et piment d'Espelette

Plat  Couscous de légumes et boulettes de poulet

  • 800 g de semoule moyenne
  • 400 g de pois chiches cuits
  • 3 oignons épluchés et ciselés
  • 8 branches de céleri coupées en tronçons de 4 cm
  • 6 carottes épluchées et coupées en tronçons de 4 cm
  • 6 navets coupés en quartiers
  • 4 courgettes coupées en tronçons de 4 cm
  • ½ cuil. à soupe de ras-el-hanout
  • ½ cuil. à soupe de cumin en poudre
  • ½ cuil. à soupe de poivre en poudre
  • ½ cuil. à soupe de coriandre en poudre
  • ½ cuil. à soupe de paprika en poudre
  • 3 cuil. à soupe de concentré de tomate
  • ¼ de botte de persil plat ciselée
  • Huile d'olive
  • Huile de tournesol
  • Sel fin et poivre du moulin

Pour les boulettes de poulet :

  • 400 g de filets de poulet
  • 1 cuil. à soupe de fécule de maïs
  • 1 cuil. à soupe de harissa
  • 1 cuil. à soupe de gingembre haché
  • Sel fin.
Dernière modification le vendredi, 17 juillet 2026 09:25
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