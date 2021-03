“Enchères mécaniques” : Ford Mustang & Austin Mini Countryman, mardi 30 mars sur RMC Découverte

A suivre sur RMC Découvert mardi 30 mars à 21:05, le troisième épisode de la série “Enchères mécaniques” avec Philippe Lellouche.

Dans cet épisode, Philippe reçoit Florent. Lui qui avait toujours rêvé d'avoir une Ford Mustang, il l'a acheté sur un coup de tête, sans la voir. Mais grosse déception quand il l'a reçu, elle ne lui convient pas, même la couleur de la voiture n’est pas à son goût. Et d'ailleurs la couleur de la Mustang fait débat dans le garage entre Maxime notre spécialiste des enchères et Florian, l’expert mécanicien, faut-il la laisser en l'état, la repeindre ou tenter un covering pour en espérer le plus grand prix ?

En parallèle, Philippe rencontre Jennifer. Artiste, elle s'est achetée une Mini Countryman il y a quelques années car elle aimait ce côté bohème. Pour la première fois dans Enchères Mécaniques, la voiture est dans un état concours... enfin, c'est à nos experts d'en juger !