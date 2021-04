« La face cachée de Didier Raoult », les dessous d'une incroyable controverse, mardi 20 avril sur RMC Story

Mardi 20 avril à 21:05 sur RMC Story, Rachid M'Barki vous proposera de suivre un nouveau numéro de la collection documentaire “La face cachée” dont le thème sera cette semaine : « La face cachée de Didier Raoult : les dessous d'une incroyable controverse ».

Le 25 février 2020, le professeur Didier Raoult affirme avoir trouvé une « solution miracle » face à l’épidémie qui frappe la planète entière.

Selon lui, la chloroquine, très connue pour lutter contre le paludisme serait « probablement le traitement le plus simple pour traiter le coronavirus ». Immédiatement, ce spécialiste reconnu des maladies infectieuses fait figure de sauveur pour une partie de l’opinion.

Au travers d’une enquête inédite, avec des témoignages exclusifs et de révélations, vous allez découvrir comment l’équipe de Didier Raoult a tout fait pour promouvoir son traitement. Comment le professeur rebelle « neutralise » les journalistes et les politiques qui osent s’opposer à lui. Sur le net s’est installé une stratégie d’intimidation pour harceler ses détracteurs et des médecins en désaccord avec Didier Raoult ont même reçu des menaces de mort.

Découvrez la face cachée de Didier Raoult, les dessous d’une incroyable controverse présenté par Rachid M’Barki le mardi 20 avril à 21:05 sur RMC Story.