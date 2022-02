« Chalets sur-mesure » : dernier épisode diffusé sur RMC Découverte mercredi 9 février

Mercredi 9 février à 21:05, RMC Découverte vous proposera de suivre le 4ème et dernier épisode de la série documentaire « Chalets sur-mesure » réalisée par Joy Lacombe Aït Saïd.

Dans cette série-documentaire « Chalets sur-mesure », nous suivons l’incroyable quotidien de professionnels du bois depuis le site de La Pessière, au coeur du Jura. Société spécialisée dans la construction de fustes, ce terme désigne des maisons construites à partir de rondins de bois bruts, empilés, ajustés et entrecroisés aux angles.

Épisode 4 Un chantier sous haute tension



La société « La Pessière » fait face à une pénurie de bois. Jérôme, le patron, met tout en oeuvre pour trouver les bois nécessaires afin de terminer les constructions en cours dans les délais impartis.

De leur côté Grégoire, David, Polon et Cyprien doivent transporter et assembler un chalet de 150m2 à La Clusaz avec près de 58 tonnes de rondin de bois. Mais les imprévus s’accumulent sur ce chantier : alors que certains éléments de la construction ont été oubliés lors du transport, l’équipe va devoir interrompre le chantier, retirer un bois déjà posé et pour couronner le tout, des torrents de pluies s’abattent sur nos fustiers…

Nos experts réussiront-ils à finir la construction du chalet à temps ?