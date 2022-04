« Mayday : dangers dans le ciel », deux nouveaux épisodes à voir lundi 11 avril sur RMC Story

Lundi 11 avril à 21:05, RMC Story diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 3ème saison de la série documentaire « Mayday : dangers dans le ciel ».

Virage mortel

Le 26 avril 1994, l'Airbus A300 du vol China Airlines 140 décroche subitement à basse altitude et s'écrase juste à côté de la piste alors qu'il approchait de l'aéroport de Nagoya, au Japon, tuant 264 des 271 personnes à bord.

Les enquêteurs arrivent à la conclusion que le copilote a accidentellement activé le mode remise des gaz du pilote automatique pendant l'approche, entraînant l'appareil dans un cabrage immédiat.

Les deux pilotes n'ont ensuite pas réagi correctement à la situation, leur confusion concernant les systèmes automatisés et de protection de l'Airbus et leur manque évident d'expérience et de formation sur cet appareil ont conduit à la catastrophe.

Terreur au dessus de l'Égypte

Le 31 octobre 2015, le vol Metrojet 9268 explose en plein vol et s'écrase dans la péninsule du Sinaï lors d'un vol de l'aéroport international de Charm el-Cheikh à l'aéroport de Pulkovo, à Saint-Pétersbourg, faisant 224 morts.

Les enquêteurs ont conclu qu'une bombe placée par des membres d'un groupe terroriste affilié à l'État islamique avait abattu l'avion.