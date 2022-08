“Les routes de l'impossible” : « Venezuela : la malédiction de l'or noir » vendredi 5 août sur France 5 (vidéo)

Vendredi 5 août à 21:00, France 5 vous proposera de découvrir un inédit de la collection documentaire “Les routes de l'impossible” : « Venezuela : la malédiction de l'or noir ».

Devant les stations d'essence, les queues de voitures s'étirent sur des kilomètres. Avant de se lancer dans la jungle ou sur les pistes des Andes, les chauffeurs vénézuéliens doivent attendre des heures, parfois des jours, pour espérer remplir leur réservoir.

Une situation invraisemblable dans le pays qui possède les plus grandes réserves mondiales de pétrole. Le Venezuela est en crise, et ses paysages paradisiaques apaisent à peine les difficultés auxquelles ses habitants font face.

Dans sa robe de moine capucin, frère Nelson affronte les pistes et les rivières des montagnes pour distribuer des denrées essentielles aux communautés indiennes. Les chaos de la route l'obligent à mettre pied à terre dans la jungle et ses sentiers escarpés.

Dans les Andes, Chucho lui, fait vivre tout son village grâce au troc et à son 4 x 4. Il défie à chaque fois des dizaines de kilomètres de pistes et autant de ravins pour aller vendre du fromage.

Sur le lac Maracaibo, les pêcheurs eux n'en reviennent toujours pas : les puits de pétrole abandonnés n'en finissent pas de contaminer les eaux. Ils regardent ce spectacle de désolation depuis leurs embarcations, alors qu'ils naviguent grâce à des voiles bricolées avec des bâches en plastique. Ils n'ont plus quoi s'acheter du carburant pour leurs moteurs...

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Birmanie : les brumes de l'Aube ».

La Birmanie, une contrée interdite pendant un demi-siècle de dictature. Aujourd’hui, le pays s'ouvre au monde et dévoile des paysages inconnus, d’une beauté époustouflante. Des curiosités longtemps préservées, comme les femmes girafes, les dernières de la planète.

Ko Soe Moe, guide touristique, parcourt pour la première fois cette partie du pays qu’il ne connaît pas. Il espère relier Mandalay, la grande métropole du Nord, au lac « Rih Dil », à la frontière indienne. Une route difficile, surtout en pleine mousson.