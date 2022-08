« Les 10 émissions qui nous manquent le plus » vendredi 5 août sur C8

À voir ou a revoir sur C8 vendredi 5 août à 21:10, le documentaire « Les 10 émissions qui nous manquent le plus ».

« Nouvelle Star », « Star Academy », « Coucou c’est nous », « Secret Story » ou encore « Intervilles » font partie des programmes qui ont marqué l'histoire de la télévision avant de disparaître du petit écran.

Images cultes, secrets jamais révélés, fous rires et grands moments d'émotion sont au programme de cette longue enquête sur les divertissements, les jeux ou les émissions de téléréalité ayant rencontré un large public et laissé une trace dans la mémoire collective. Toutes celles et ceux qui ont fait ou participé à leur succès témoignent.

Dans ce documentaire, C8 propose une plongée dans la nostalgie des dix émissions que les Français aimeraient voir revenir sur leurs écrans.