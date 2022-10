“La case du siècle” : « Guyane, du bagne aux étoiles », dimanche 30 octobre 2022 sur France 5 (vidéo)

A voir ou à revoir dimanche 30 octobre 2022 à 22:30 sur France 5 dans “La case du siècle”, le documentaire « Guyane, du bagne aux étoiles » écrit par Claire Gausse, réalisé par Jil Servant.

Lorsque Léon Collin, médecin affecté aux bagnes, débarque en Guyane en 1907, il découvre les réalités de l'enfer vert. Choqué par les incohérences et les dysfonctionnements de l'administration pénitentiaire, il fut l’un des premiers à décrire l’horreur carcérale et à photographier les forçats.

Du Bagne aux Étoiles s’appuie sur son témoignage unique pour mieux saisir les enjeux de développement d'une Guyane française qui a longtemps été synonyme de confinement et d'extinction avant d'accueillir les rêves de conquête spatiale les plus ambitieux.

Si aujourd’hui, Guyane rime avec Ariane et rêve d'espace, elle a surtout longtemps été synonyme de bagne et d’enfer carcéral. Voilà une étiquette honteuse qui peine à disparaitre alors que le grand public et les Guyanais ignorent tout ou presque de ce projet colonial qui aura duré un siècle.

Sur place, le bagne s’est peu à peu fait oublier : la nature a englouti la plupart des vestiges, et les derniers forçats se sont éteints il y a une vingtaine d’années. Mais les quelques témoins les ayant côtoyés et les descendants ont décidé de (ré)activer la mémoire du bagne, à partir des traces existantes, une étape indispensable pour avancer.

Cette mémoire sera d'abord celle du docteur Léon Collin qui a officié dans les bagnes de Guyane de 1907 à 1910. Bousculé par ses missions, il a livré ses impressions en photographiant et en racontant le bagne avant même qu’il ne devienne un sujet médiatique et politique.

Du bagne aux étoiles propose de suivre Philippe Collin, son petit-fils, devenu historien par héritage, dans une quête intime sur les pas de son aïeul, une quête qui incite à voir la Guyane bien autrement.