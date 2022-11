A voir ou à revoir vendredi 2 décembre à 21:05 sur RMC Story, le documentaire « Michael Schumacher : en quête de vérité » réalisé par Guillaume Genton et Thibault Gitton.

Plongez dans les coulisses de l’un des accidents les plus mystérieux du sport mondial, qui, il y a 7 ans, a privé le monde de la course automobile de l’une de ses plus prestigieuse icônes : Michael Schumacher.

Une omerta complète autour de l’état du champion de la Formule 1, un clan familial très fermé et des sponsors inquiets.

Cette enquête nous emmène dans les coulisses d’une affaire plus complexe qu’il n’y paraît.