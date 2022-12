« Daft Punk Unchained » à revoir sur France 4 mardi 20 décembre 2022

Mardi 20 décembre 2022 à 21:15, France 4 vous proposera de voir ou de revoir le documentaire « Daft Punk Unchained » réalisé par Hervé Martin-Delpierre, produit par BBC Worldwide France.

Entre fiction et réalité, magie et secrets, théâtralité et humilité, les deux Français Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo ont créé un univers artistique unique.

Tout au long de leur carrière, les Daft Punk ont choisi de maîtriser sans relâche chaque maillon de leur chaîne créative. Ils refusent d’afficher leur vrai visage et orchestrent avec précision chacune de leurs apparitions en portant un casque de robot.

Le film met en lumière les moments clés de leur histoire, de leur premier groupe de lycée à Paris à leur concert historique au festival Coachella en 2006, sans oublier leur triomphe aux Grammy Awards en 2014 où ils ont remporté 5 trophées.

Tourné à Los Angeles, New York, Tokyo et Paris, « Daft Punk Unchained » propose des interviews de Daft Punk (de 1996 à 2013), des archives rares et des témoignages exclusifs de leurs amis et proches collaborateurs.

Avec la participation exceptionnelle de : Pharrell Williams, Nile Rodgers (de Chic), Giorgio Moroder, Kanye West, Michel Gondry, Paul Williams, Peter Lindbergh, Pete Tong, Leiji Matsumoto et Pedro Winter.