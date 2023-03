"Enquête de santé" « Le poisson à consommer sans modération ? » mardi 28 mars 2023 sur France 5 (vidéo)

Le magazine "Enquête de santé" propose, mardi 28 mars 2023 à 21:00 sur France 5, une enquête sur le poisson, un aliment considéré pour avoir de multiples vertus pour la santé. Est-ce réellement le cas ?

À première vue, le poisson a tout bon. Un aliment aux multiples vertus, capable de renforcer le cœur, d’améliorer la vision et de stimuler la mémoire. Des atouts santé qui séduisent les Français. Chaque année, nous en consommons en moyenne 35 kilos. Pourtant, la pollution, les modes d’élevage et de transformation peuvent altérer ses bienfaits, voire le rendre toxique. Alors, consommer du poisson est-ce réellement bon pour la santé ?

Le poisson absorbe les contaminants plus vite qu’il ne les élimine. Il peut ainsi être contaminé par de nombreuses substances : des dioxines aux PCB (polluants organiques persistants) en passant par les métaux lourds. Parmi eux, le méthylmercure, forme organique du mercure, la plus toxique pour l’homme. On le retrouve notamment dans la chair des prédateurs sauvages comme le thon, l’espadon ou la lotte.

Star de nos assiettes, le saumon d’élevage est riche en bonnes graisses, mais aussi en substances toxiques, ce qui en ferait l’un des poissons les plus contaminés. 70 % est importé de Norvège où les pratiques liées à l’élevage intensif sont souvent néfastes. Antibiotiques, traitements aux pesticides, colorants, PCB et dioxines… Un cocktail de produits toxiques qui peut s’accumuler dans la graisse du saumon.

Que ce soit le saumon, mais aussi le thon ou la daurade, nous consommons de plus en plus de poissons crus, notamment sous forme de sushis et de sashimis. Des poissons qui peuvent être infectés par des vers parasites capables de provoquer des dommages sur le tube digestif.

Face aux enjeux environnementaux et sanitaires soulevés par l’industrie de la pêche et de l’aquaculture, des industriels inventent de nouvelles solutions. Après la viande sans viande, le poisson sans poisson pourrait débarquer dans nos assiettes. Pourra-t-il vraiment remplacer le « vrai » poisson ?

Les invités du débat

Marina Carrère d’Encausse mène le débat sur le plateau avec :

Dr Arnaud Cocaul, médecin nutritionniste à l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière (AP-HP).

Pr Xavier Coumoul, toxicologue à l'Université de Paris-Saclay.

Bruno Gauvin, poissonnier écailler, meilleur ouvrier de France 2007.

Justine Delettre, chargée de programme Mr Goodfish (3 grands aquariums océaniques européens tournés vers la protection des océans et des ressources en produits marins).

Julia Sedefdjian, cheffe étoilée spécialiste du poisson et de la cuisine méditerranéenne.