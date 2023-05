"Faites entrer l'accusé" : L'affaire Sylvain Dromard à revoir sur RMC Story lundi 8 mai 2023 - Vidéo

Lundi 8 mai 2023 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir le numéro du du magazine “Faites entrer l'accusé” qui revient sur l'affaire Sylvain Dromard.

Il est 22h10, le 15 juillet 2010, quand le téléphone sonne chez les pompiers d’Epernay. Au bout du fil, un habitant de Saint-Martin d’Ablois affolé, explique qu’en rentrant chez lui, il a découvert sa femme, dans une mare de sang, au milieu de la cuisine.

En son absence, son épouse a été attaquée par un cambrioleur… Laurence Dromard a la base du crâne et une partie du visage fracturés. 9 coups violents lui ont été portés sur la tête, par une arme contondante. Son agresseur s’est acharné. Elle meurt, lors de son arrivée à l’hôpital, à l’âge de 43 ans…

Une histoire de cambriolage qui a mal tourné à laquelle les gendarmes ont immédiatement du mal à croire, tant le mode opératoire, et les circonstances du vol sont curieuses. Et puis, l’époux porte des traces suspectes sur le torse… et il a un mobile.

Sylvain Dromard trompait ouvertement sa femme avec une maitresse, qui pourrait, elle aussi, avoir voulu se débarrasser de l’épouse gênante. Murielle Bonin chausse du 39/40, comme l’empreinte de semelle qui a été retrouvée sur la scène de crime. Et 15 jours avant les faits, elle a acheté une batte de base-ball, qui pourrait correspondre à l’arme du crime. Alors, qui ? Qui du mari ou de la maitresse a tué Laurence Dromard ?