"Le Tour de France, une passion française" sur France 3 mercredi 28 juin 2023

À ne pas manquer sur France 3 mercredi 28 juin 2023 à 21:10, la diffusion du documentaire inédit "Le Tour de France, une passion française" écrit par Anna Breteau, réalisé par Jean-Louis Perez.

Alors que la 110e édition du Tour de France hommes débute le samedi 1er juillet 2023, France 3 propose un documentaire inédit relatant l'histoire de la Grande Boucle qui façonne, depuis plusieurs générations, notre mémoire collective.

Depuis sa naissance, en 1903, le Tour de France est le grand spectacle de nos étés. Car la course n’est pas seulement une aventure sportive. Elle est l'un des événements les plus populaires et fédérateurs en France. Un miroir de l'Histoire de notre pays et de ses habitants.

Universelle, la Grande Boucle place des villages oubliés sous le feu des projecteurs. Elle redessine les frontières, participe au développement de notre industrie, à l’essor de la société de consommation et du tourisme de masse. Le Tour étonne par son extraordinaire capacité à résister aux aléas. Il traverse la Belle Époque, survit à deux guerres mondiales, s’inscrit dans les Trente Glorieuses, puis dans la construction de notre identité européenne.

Éditions après éditions, le tracé du parcours, les défaites éclatantes, les victoires grandioses, les bonheurs et les drames sont les ingrédients d'une popularité qui ne s'est jamais démentie. Les coureurs, figures à la fois familières et fascinantes, sont les héros mais aussi les petites mains d’une Histoire qui les dépasse.

À travers le témoignage de Françaises et de Français, avec des images d'archives colorisées, c'est 120 ans d'histoire qui sont revisités. Comment un événement sportif est-il devenu, à ce point, partie prenante de notre destin commun ?

Plusieurs générations prennent la parole. Ces hommes et ces femmes ont souvent hérité de leur passion pour la course de leurs parents ou grands-parents. Chacun et chacune, aujourd'hui, est dépositaire d’un petit bout du Tour de France.

À l’occasion de la 110e édition, sous la forme d'une grande fresque, c’est notre mémoire collective que ce documentaire explore. Sous un angle inédit, il questionne la relation si particulière qui s’est nouée, au cours du temps, entre le Tour de France et nous, les citoyens.

Les intervenants :

Michel Moyrand (Périgeux), fils d’agriculteur et ancien maire de Périgueux

Carine Bobet (Grenoble), petite-fille de Louison Bobet

Emile Mercier (Annecy), descendant du fondateur des Cycles Mercier

Edmond Mercier (Biarritz), héritier du fondateur des Cycles Mercier et ancien directeur de l’entreprise familiale

Léa Roblot (Bar-le-Duc), étudiante, hôtesse sur la Caravane du Tour de France

Jean-François Mazan (Pornichet), petit-fils de Lucien Petit-Breton

Martine Joly, maire de Bar-le-Duc

Michel-Edouard Leclerc, président de E.Leclerc

Patrice Gaspari (Dijon), fils d’immigrés italiens.

Amar Hamada, fils d’immigrés algériens

Jean-Emmanuel Ducoin (Saint-Ouen), écrivain et journaliste à L’Humanité, 27 Tours de France

Marion Rousse, championne de France cycliste et directrice du Tour de France féminin

Jean-Paul Ollivier, journaliste sportif, 41 Tours de France

Nicolas Sarkozy, président de la République (2007-2012).