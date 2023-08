"Retour à l'instinct primaire" : la 8ème saison diffusée sur RMC Story à partir du samedi 26 août 2023

Samedi 26 août 2023 à partir de 21:10, RMC Story vous proposera de découvrir les deux premiers épisodes inédit de la 8ème saison de "Retour à l'instinct primaire".

Deux inconnus, un homme et une femme, aguerris aux techniques de survie, ont décidé de mettre leurs compétences à l’épreuve des biotopes les plus hostiles de la planète. Sans eau, sans nourriture et sans vêtement, ils devront réussir à se protéger des températures extrêmes, de prédateurs féroces et d’insectes aux morsures redoutables, tout en collaborant pour survivre pendant … 21 jours.

Ils s’apprêtent donc à tenter l’un des défis les plus extrêmes jamais imaginés en matière de survie. Et pour y arriver, ils devront accepter de retourner… à leur instinct primaire !

21:10 Épisode 1 La nature reprend ses droits

Un géologue et une nomade doivent survivre 21 jours dans les marais infestés de moustiques du delta de l'Okavango. Ils font face au danger des hippopotames et des éléphants mâles.

22:05 Épisode 2 La vallée des léopards

En Zambie, la vallée du Luangwa abrite de farouches hyènes et des crocodiles. Un survivaliste accompagné d'un vétéran de l'armée survivront-ils sur ces terres impitoyables ?