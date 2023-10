Philippe Etchebest parle de sa nouvelle émission "Un chef au bout du monde" sur M6 le 9 novembre 2023

Après 30 ans à parcourir les cuisines de France, le chef Philippe Etchebest part découvrir d’autres saveurs, d’autres produits. Et surtout, d’autres cultures.



Pour sa première aventure, diffusée jeudi 9 novembre 2023 à 22:55 sur M6, le chef Philippe Etchebest explore l’un des archipels les plus isolés au monde : les îles Marquises ou « Te Henua Enana », « la terre des Hommes ».

Douze îles perdues dans le sud du Pacifique, entre océans et sommets volcaniques, refuges de seulement 9 000 habitants, offrant un paysage puissant et spectaculaire qui abrite une culture millénaire.

4 questions à Philippe Etchebest

Comment est né ce projet ?

Alexandre Soullier, producteur associé de Bonne Pioche Télévision m’a proposé ce projet. Il s’agissait non pas d’un magazine mais d’un documentaire, format très différent par son contenu et sa forme. Le pitch m’a convaincu : m’emmener dans un pays lointain pour y découvrir d’autres manières de cuisiner, d’autres saveurs et surtout d’autres cultures. Moi qui ai parcouru les routes de France pendant 30 ans, j’ai été piqué par cette envie d’ailleurs et de découverte. L’un des axes principaux qui me tient à cœur était au rendez- vous : l’échange ! J’ai donc accepté avec enthousiasme et j’ai été séduit par la première destination proposée : les îles Marquises.

Pourquoi les Îles Marquises ?

Pour un premier film, il fallait un lieu qui dépayse et offre également une richesse gastronomique étonnante ! Les îles Marquises font partie des archipels les plus isolés du globe avec une végétation exubérante. Dans cet isolement forcé, les Marquisiens ont inventé une gastronomie unique et puissante, marquée par la terre, l’eau et le feu. Une cuisine tropicale qui rime avec exotisme et abondance. C’est elle qui m’a servi de guide ainsi que ses habitants généreux prêts à partager avec moi le secret de leur cuisine !

Quelles rencontres avez- vous faites ?

J’ai rencontré plusieurs Marquisiens dont :

Patrick et Moité que j’ai accompagnés lors de l’une de leur session de pêche. Ils ne pêchent que ce dont ils ont besoin pour nourrir leur famille et vendre localement.

Marvin qui m’a fait découvrir la faune sauvage et m’en a notamment dit plus sur les chevaux ou les moutons sauvages qui peuplent l’île Mohotani : l’île aux moutons.

Anette et Pono qui m’ont expliqué l’importance de “L’arbre de vie” appelé là- bas “Tumu’Uru” et de son fruit, le uru, essentiel dans l’alimentation des Marquisiens.

L’accueil des Marquisiens n’est pas une simple légende... Il est même le fondement de leur culture. J’ai été réellement touché par ces moments à leurs côtés.

Que retenez-vous de cette expérience ?

Ce voyage était en dehors du temps, j’ai vécu un réel moment de quiétude loin de la modernité et l’agitation. J’ai découvert une population et une culture extraordinaires. Les Marquisiens se sont ouverts à moi avec une bienveillance et une gentillesse incroyables. J’ai découvert une communauté généreuse et solidaire pour qui le respect de la terre et de ses ressources est essentiel. J’étais au cœur de l’esprit de “Henua Enana”, la Terre des Hommes.

Propos extraits du dossier de presse M6.