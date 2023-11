Inédit : "J'irai dormir chez vous" au Paraguay avec Antoine de Maximy vendredi 3 novembre 2023 sur RMC Découverte

Vendredi 3 novembre 2023 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de fêter les 20 ans de l'émission "J'irai dormir chez vous" avec Antoine de Maximy. À cette occasion, la chaîne diffusera un premier épisode inédit tourné au Paraguay.

Depuis 20 ans, Antoine de Maximy réalise et incarne la série documentaire "J'irai dormir chez vous". Il parcourt la planète sans aucune préparation, dans le but d'aller dormir chez des gens qu'il rencontre au hasard. Équipé de trois caméras fixées sur lui, il voyage toujours seul et nous fait découvrir les pays qu’il visite au travers de rencontres insolites et surprenantes.

Antoine ne sait jamais chez qui il passera la nuit mais son esprit taquin, son culot et sa spontanéité, lui ouvrent bien des portes.

Les téléspectateurs partagent les péripéties de ses voyages, aussi bien les moments intimes, drôles et émouvants, que les moments dangereux, découvrant ainsi les rapports humains et la culture de toutes les régions du monde.

Pour célébrer cet anniversaire, Antoine de Maximy vous propose pas moins de 2 soirées inédite !

Vous pourrez suivre son voyage au Paraguay le vendredi 3 novembre, une destination spécialement choisie pour l’occasion par les téléspectateurs de RMC Découverte.

Et vendredi 10 novembre 2023, dans "J’irai dormir chez les Gaulois", vous pourrez découvrir son voyage pas comme les autres dans notre cher pays...

Première destination : le Paraguay

Cette fois-ci, Antoine de Maximy file au Paraguay, un pays discret situé au centre de l’Amérique du Sud, loin des océans, et en dehors des grandes routes commerciales. Peu d’étrangers y viennent.

Il commence son voyage par Assomption, la capitale. Après avoir été mis en garde à l’entrée d’une favela, Antoine rencontre Diégo installant la fibre, perché sur une échelle. En quelques secondes ce dernier accepte de l’accueillir chez lui. Le globe-squatteur n’en revient pas.

Puis Antoine file à Filadelfia vers le nord-ouest. Il découvre une ville étonnante où les rues ne sont pas goudronnées. Avant l’arrivée des Mennonites, un mouvement religieux anabaptiste, cette terre était très inhospitalière. À force de travail, ils en ont fait une des régions les plus productives du pays.

Il se dirige ensuite vers Encarnacion, une ville touristique sur le bord du rio Paraná. Mais en juin, c’est l’hiver dans l’hémisphère sud et l’endroit est désert. Heureusement il tombe sur une kermesse et fait la connaissance de Armando et Mariana.

Et c’est dans une communauté indigène qu’il finira son voyage, dormant sur le ciment du réfectoire.

Comme à la fin de chaque « Spéciale J’irai dormir chez vous », Antoine nous raconte les coulisses de son voyage.

Au programme, des fermiers japonais installés au Paraguay, une étape dans un hameau où Antoine n’arrivera pas à passer incognito, et un adorable petit couple, Lucio & Marlene, fiancés depuis l’adolescence