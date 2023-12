"Chroniques d’en haut : La Réunion, une montagne dans l’océan" mercredi 6 décembre 2023 sur France 3

Mercredi 6 décembre 2023 à 23:20, Laurent Guillaume présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Chroniques d’en haut" consacré à la Réunion.

"Chroniques d'en haut" fête son 25ème anniversaire. Une rare longévité pour un magazine, qui part à cette occasion sur un petit bout de terre tropicale perdu au milieu de l'océan Indien : La Réunion. Un numéro spécial de 52 minutes où l'île volcanique nous offre des images impressionnantes. Laurent Guillaume nous fera découvrir ces paysages de l’intérieur, à travers le témoignage de ceux qui en parlent le mieux.

Née au fond des océans, l'île de La Réunion est avant tout une montagne à la biodiversité et aux paysages époustouflants. Elle accueille des sommets de plus de 3 000 mètres, dont le fameux piton de la Fournaise, l’un des volcans les plus actifs au monde. Laurent Guillaume nous emmène à la découverte de cette île volcanique, de ses impressionnantes éruptions et de ses fonds marins.

Paradis de la randonnée, La Réunion abrite des lieux mythiques : le piton de Maïdou, le piton des Neiges, mais également des cirques montagneux à la nature sauvage comme celui de Mafate. L’ultra-traileur Thierry Chambry nous emmène découvrir ce sanctuaire hors du commun.

Laurent Guillaume part également à la rencontre de l'identité réunionnaise, intimement liée à l'île. Qu'ils soient photographes, plongeurs, biologistes ou spéléologues, tous se reconnaissent dans le caractère volcanique de leur île.

Explorer l'île de La Réunion, c'est découvrir un condensé de couleurs, de cultures, de climats et de paysages. Une émission à l'allure de tour du monde sur les pentes d'une montagne paradisiaque.