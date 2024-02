"Le Grand Tour *216" : deux épisodes inédits sur RMC Découverte vendredi 9 février 2024

Vendredi 9 février 2024 à 21:10, RMC Découverte vous proposera deux nouveaux épisodes de la série documentaire inédite "Le Grand Tour *216".

"Le Grand Tour" réunit Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May pour une émission captivante alliant aventure, amitié et passion automobile.

Suivez-les dans ce voyage épique à travers le monde !

21:10 Épisode 10 Les bras cassés à La Barbade



Le chapiteau itinérant de The Grand Tour débarque à Nashville dans le Tennessee, où Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May tentent de sauver les récifs coralliens du monde en utilisant des coques de carrosserie de voiture. Jeremy cède à son obsession de longue date pour Alfa Romeo en testant la nouvelle Giulia Quadrifoglio de 500 chevaux, tandis que le chanteur d'AC/DC, Brian Johnson, tente sa chance dans le segment "Celebrity Brain Crash".

22:25 Épisode 11 Virée à l'italienne



Depuis les rives du Loch Ness en Écosse, Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May tentent d'acheter des Maseratis d'occasion à prix avantageux pour ensuite les utiliser afin de parcourir les paysages du nord de la France. Richard prend en main l'Abarth 124 Spider à l'Eboladrome, Jeremy installe des fonctionnalités de pointe dans une voiture plus ancienne, et le champion olympique Sir Chris Hoy est invité à participer au divertissement.